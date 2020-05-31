Поклонская усомнилась в душевном здоровье украинского телеведущего Остапа Дроздова
Наталья Поклонская выразила сомнение в психическом здоровье телеведущего из Львова Остапа Дроздова, который в своем YouTube-канале пожелал «сдохнуть» жителям Крыма и Донбасса.
Заместитель председателя комитета ГД по международным делам также сообщила журналистам РИА Новостей, что, по ее мнению, Дроздова «преждевременно освободили из психиатрической клиники, так как болезненные симптомы в виде комплексов перед Россией еще очень чувствительны».
Поклонская посоветовала остыть всем тем, кто хочет уничтожить Крым и назвала международным преступлением пропаганду таких крикунов как телеведущий с Западной Украины.
Напомним, что 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, и более 90% крымчан сделали свой выбор в пользу вхождения республики в состав Российской Федерации.
Справка:
Наталья Владимировна Поклонская является зампредом комитета Государственной Думы по международным делам с 5 октября 2016 года.
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