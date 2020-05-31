Поклонская усомнилась в душевном здоровье украинского телеведущего Остапа Дроздова

Наталья Поклонская выразила сомнение в психическом здоровье телеведущего из Львова Остапа Дроздова, который в своем YouTube-канале пожелал «сдохнуть» жителям Крыма и Донбасса.

Заместитель председателя комитета ГД по международным делам также сообщила журналистам РИА Новостей, что, по ее мнению, Дроздова «преждевременно освободили из психиатрической клиники, так как болезненные симптомы в виде комплексов перед Россией еще очень чувствительны».

Поклонская посоветовала остыть всем тем, кто хочет уничтожить Крым и назвала международным преступлением пропаганду таких крикунов как телеведущий с Западной Украины.

Напомним, что 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, и более 90% крымчан сделали свой выбор в пользу вхождения республики в состав Российской Федерации.

Справка:

Наталья Владимировна Поклонская является зампредом комитета Государственной Думы по международным делам с 5 октября 2016 года.