Попова: Россия выходит из режима ограничений

В РФ с каждым днем становится все больше регионов, где коэффициент распространения COVID-19 постепенно снижается.

Главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24" заявила, что введенный из-за коронавируса режим ограниительных мер в нашей стране будет сниматься постепенно. По ее словам, в РФ с каждым днем становится все больше регионов, где коэффициент распространения COVID-19 постепенно снижается, что свидетельствует об успешном прохождении эпидемии новой коронавирусной инфекции.