Трамп планирует пригласить Россию на саммит G7

Алексей Пушков считает, что "Большая семерка" сильно устарела и стала "клубом друзей США".

В субботу пресс-пул Белого дома сообщил, что лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп принял решение перенести саммит G7 с июня на сентябрь и пригласить на него представителей Российской Федерации, Индии, Южной Кореи и Австралии.

"Я не вижу того, что "семерка" надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран", - сказал американский президент.

В свою очередь директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара заявила, что расширенная встреча "Большой семерки" является хорошей возможностью для обсуждения вопросов, связанных с КНР, пишет ТАСС.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал решение американского президента пригласить РФ на саммит G7. По его словам, Трамп верно подметил, что данная международная организация сильно устарела и стала "клубом друзей США". Кроме того сенатор считает, что исключение России из "семерки" было ошибкой.