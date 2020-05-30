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Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа из-за СП-2

30.05.2020 17:11
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Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа из-за СП-2

Германия осудила санкции США против "Северного потока - 2" и назвала это вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны.

Медиа-организация Politico, ссылаясь на высокопоставленного источника в американской администрации, сообщила, что между главой США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель во время телефонных переговоров (которые состоялись на этой неделе) возникли разногласия касательно строительства энергетического проекта "Северный поток - 2". Также собеседник издания добавил, что лидеры вступили в спор об отношениях с КНР и НАТО. Уточняется, что источник Politico не стал раскрывать причину и суть разногласий Трампа и Меркель, пишет РБК.

Напомним, что в конце декабря прошлого года глава Белого дома ввел ограничительные меры против компаний, занимающихся строительством газопровода "Северный поток - 2". В свою очередь Германия осудила американские санкции и назвала это вмешательством Вашингтона во внутренние дела страны.

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