За сутки в России выявлено 8952 инфицированных коронавирусом
30.05.2020 11:51
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Количество зараженных в России достигло 396575 человек.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России за прошедшие сутки медики зафиксировали 8952 новых случая инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество зараженных выявлено в Москве. Так, в столице за сутки обнаружено 2367 зараженных, а общее количество инфицированных в Москве достигло 178196 человек.
Общее количество инфицированных коронавирусом в России составило 396575 человек, 167469 пациентов выздоровело, 4555 человек скончались.
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