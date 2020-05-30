За сутки в России выявлено 8952 инфицированных коронавирусом

Количество зараженных в России достигло 396575 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России за прошедшие сутки медики зафиксировали 8952 новых случая инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество зараженных выявлено в Москве. Так, в столице за сутки обнаружено 2367 зараженных, а общее количество инфицированных в Москве достигло 178196 человек.

Общее количество инфицированных коронавирусом в России составило 396575 человек, 167469 пациентов выздоровело, 4555 человек скончались.