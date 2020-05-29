За минувшие сутки в России обнаружено 8572 инфицированных коронавирусом

Количество зараженных COVID-19 в России достигло 387623 человек.

За прошедшие сутки в России выявлено 8572 новых случая инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Москве. Так, по данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в столице обнаружено 2332 случая заболевания COVID-19, в Подмосковье - 773, в Санкт-Петербурге - 369.

Общее количество инфицированных в России достигло 387623 человек, вылечились от коронавирусной инфекции 159257 пациентов, 4374 человека скончались.