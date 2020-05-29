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Коронавирус

За минувшие сутки в России обнаружено 8572 инфицированных коронавирусом

29.05.2020 13:14
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За минувшие сутки в России обнаружено 8572 инфицированных коронавирусом

Количество зараженных COVID-19 в России достигло 387623 человек.

За прошедшие сутки в России выявлено 8572 новых случая инфицирования коронавирусом. Наибольшее количество инфицированных зарегистрировано в Москве. Так, по данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в столице обнаружено 2332 случая заболевания COVID-19, в Подмосковье - 773, в Санкт-Петербурге - 369.

Общее количество инфицированных в России достигло 387623 человек, вылечились от коронавирусной инфекции 159257 пациентов, 4374 человека скончались.

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Медики выявили 8371 случай инфицирования коронавирусом за сутки
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