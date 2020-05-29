Ученые назвали частый симптом COVID-19

Одни из самых частых симптомов коронавируса у пациентов с легким течением болезни является потеря вкусовых ощущений.

Исследователи из Университета Толедо (Огайо, США) выяснили, что почти половина зараженных коронавирусом жалуются на потерю вкуса. Согласно результатам исследования, в котором принимали участие более 800 человек, 49,8% испытуемых сообщили о возникновении проблем со вкусом. При этом ученые отметили, что потеря вкусовых ощущений была связана с легкой формой течения болезни, что, по их мнению, поможет выявить бессимптомных инфицированных COVID-19, пишет Российская газета.