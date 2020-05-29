Газпром приступит к переговорам с Белоруссией после оплаты долга

Задолженность белорусской стороны перед Газпромом составляет $165,6 млн.

Председатель "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания будет готова приступить к переговорам по поставкам газа с Белоруссией только после того, как страна погасит задолженность за газ. Долг белорусской стороны перед Газпромом оценивается компанией в $165,6 млн. По его словам, в случае погашения обязательств газовые переговоры начнутся в 2021 году, пишет РИА Новости.