В Удмуртии рассказали, на что будет потрачена федеральная дотация

Власти региона планируют потратить дотацию, сумма которой составляет порядка трех миллиардов рублей, на выплату бюджетных зарплат, дорожный ремонт, а также на поддержку компаний, которые наиболее пострадали от коронавирусной пандемии.

Дороги и бизнес

Как сообщалось ранее, Минфин перевел сто миллиардов рублей в 56 регионов России. Формирование объема дотаций происходило с учетом необходимости финансирования расходов, в которых региональные бюджеты нуждаются в первую очередь. Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу руководства республики, эта мера позволит региону в сложившихся условиях сбалансировать консолидированный бюджет.

Сумма дотаций для Удмуртии составила 3,09 миллиарда рублей. Как проинформировал глава региона Александр Бречалов, деньги будут потрачены на заработные платы сотрудников бюджетной сферы, ремонт дорог, а также на поддержку местного бизнеса.

Бречалов отметил, что поддержка поступила очень вовремя, поскольку на первую декаду июня всегда приходится серьезная нагрузка на бюджет.

«Будет оказана финансовая помощь городам и районам республики, продолжится оказание поддержки предпринимателям и предприятиям, пострадавшим от введения ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции», - проинформировал губернатор.

Ситуация в регионе

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Удмуртии выросло на 24 человека. В общей сложности в регионе зафиксировано 629 лабораторно подтвержденных случаев, 375 человек выздоровели, 16 – с летальным исходом.

Тем не менее, Удмуртия на сегодняшний день остается на последнем месте среди регионов Приволжского федерального округа по количеству инфицированных коронавирусом на 100 тысяч населения – соответствующая информация поступила от первого зампредседателя Госсовета региона Надежды Михайловой.

Масочный режим в республике действует с 30 апреля. Как и во многих российских регионах это означает обязательное использование средств индивидуальной защиты в магазинах, общественном транспорте, а также на остановках и в такси. За нарушение предусматриваются штрафы. Аналогичное наказание было введено и для собственников бизнеса в Удмуртии.