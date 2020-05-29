Минтруд предлагает ввести специальные правила увольнений при пандемии

Министерство подготовило проект постановления, где прописывается особый порядок при увольнении.

Кроме этого, как информирует РБК со ссылкой на документ, предусматриваются нюансы, связанные с простоем либо переводом работников на неполный формат рабочего дня, а также другую работу в условиях коронавирусной пандемии.

Так, Минтруд инициирует запрет на увольнение сотрудника либо его простой по инициативе со стороны работодателя и позволять расторжение трудового договора только по инициативе работника или по двустороннему согласию сторон.

Проект будет рассматривать специальная комиссия, участниками которой станет кабмин, а также представители работодателей и профсоюзов. Затем, согласно регламенту, документ необходимо будет внести в правительство. И только после того, как инициатива будет утверждена, соответствующие положения предлагается ввести только на 2020 год.