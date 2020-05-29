Почти половина россиян не возвращают микрозаймы

Количество просроченных микрозаймов в апреле составило 4,52 млн.

Согласно данным специалистов бюро кредитных историй "Эквифакс", в апреле количество просроченных россиянами микрозаймов увеличилось на 2,7 п.п. - до 40,7%. Число просроченных займов выросло на выросло с 4,37 млн до 4,52 млн. А в денежном выражении объем просроченной задолженности по микрокредитам составил 51,3 млрд рублей, пишет РИА Новости.