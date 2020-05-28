Службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за погоды

Московские городские службы приведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды.

Об этом представителям СМИ сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Ранее МЧС опубликовало на сайте экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве 29.05.2020 г.

В ведомстве сообщили, что в столице 29 мая текущего года с 09 часов до 21 часа ожидаются мощные дожди и грозы. В отдельных районах возможен град. Также ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду.

Как прогнозируют синоптики, за пятницу и субботу в Москве может выпасть около половины месячной нормы осадков.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями ГУ МЧС рекомендует, находясь на улице, обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, не укрываться под деревьями, оставлять транспортное средство подальше от насаждений и плохо укрепленных конструкций. Автомобилистам посоветовали быть аккуратнее на дороге из-за ненастья, держать дистанцию и скорость.