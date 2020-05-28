Ученые научились отслеживать живые клетки в организме

Исследователи из Саудовской Аравии нашли способ отслеживать живые клетки в организме и наблюдать за ними с помощью МРТ в течение многих дней.

Исследователи из Университета науки и технологий имени короля Абдаллы (KAUST) научились неинвазивно отслеживать в реальном времени в течение многих дней живые клетки в живом организме. В разработанной ими технике в качестве нетоксичных контрастных веществ используются железные нанопроволочки с магнитным сердечником и оболочкой, которые могут быть имплантированы в живые клетки. Они могут определить расположение этих клеток внутри живого организма при сканировании с помощью МРТ.

Исследователи полагают, что эта методика может найти применение, начиная от изучения и лечения рака до отслеживания лечения живых клеток, таких как лечение стволовыми клетками. Исследователи также смогли показать, что железные нанопроволоки "ядро-оболочка" могут избирательно убивать раковые клетки комбинированной атакой, которая доставляет противоопухолевое лекарственное средство в клетки-мишени, пробивая мембрану клетки.

В сотрудничестве с другими исследователями, команда показала, что такой же тип железного сердечника, нанопроволок из железооксидных оболочек, можно использовать для неинвазивной медицинской визуализации. Нанопроволоки могут потенциально использоваться в качестве «тераностических» агентов, которые могут идентифицировать, отслеживать и нацеливать клетки.

Нанопроволоки хорошо работают как контрастные вещества МРТ, даже при очень низких концентрациях. Магнитный отклик может быть настроен путем изменения толщины оболочки нанопроволоки. Биосовместимость проводов обеспечивает долгосрочное отслеживание живых клеток.

Исследователи говорят, что нанопроволоки взаимодействуют с клетками без ущерба для их выживания, функциональности или способности к размножению. Меченые клетки можно было отслеживать в клеточных культурах или однажды инъецировать живому животному. Сильная намагниченность нанопроволоки позволила отследить точное местоположение десяти меченых клеток внутри мозга мыши. Нанопроволоки также можно направлять в определенное место, используя магнитные системы для доставки лекарств, их также можно нагревать с помощью лазера, пишет SlashGear.