Власти Москвы назвали условие открытия салонов красоты

Салоны красоты, парикмахерские и другие заведения сферы бытовых услуг могут быть открыты при условии соблюдения москвичами режима самоизоляции.

В настоящее время слишком рано возобновлять работу таких заведений сферы бытовых услуг, как салоны красоты или парикмахерские. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, в подобных заведениях контакты между людьми достаточно длительные, именно поэтому власти не считают целесообразным возобновлять их работу.

Тем не менее, уже с 1 июня будут открыты непродовольственные магазины и если все будут соблюдать режим ограничений и власти не увидят увеличения количества инфицированных коронавирусом, то, как заявил Немерюк, будут сделаны определенные послабления для других сфер торговли и услуг, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что в Москве действует строгий режим ограничений. Все москвичи обязаны носить маски и перчатки не только при пользовании транспортом и нахождении в общественных местах, а при любом выходе на улицу.