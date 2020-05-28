Россияне смогут пополнять карты на кассах магазинов

Центробанк прорабатывает возможность пополнения банковских карт прямо на кассах магазинов.

Первый зампред Банка России Сергей Швецов сообщил, что в настоящее время специалисты Центробанка работают над тем, чтобы позволить россиянам пополнять банковские карты прямо на кассах магазинов. Идея заключается в том, чтобы покупатели смогли не только снять наличные при оплате покупок в магазине, но и положить деньги на свою банковскую карту, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что в некоторых удаленных и малонаселенных пунктах, где существует проблема с банкоматами, россияне могут снять наличные на кассе магазина. Причем сумма снятия ограничена 5 тыс. рублей, а обязательным условием снятия наличных является совершение покупки.