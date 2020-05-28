Российские банки увеличили продажи золота

Несмотря на коронавирус продажи золота в апреле превысили мартовские показатели.

Согласно данным Банка России, за апрель текущего года банки продали 4,6 тонны золотого запаса. Общие запасы российских банков снизились до 73,4 тонны. Причем продажа золота в апреле увеличилась на 15% по сравнению с мартом текущего года. Причем золото вывозилось из страны несмотря на проблемы с экспортом товаров. Для этой цели Минтранс использовал специальные рейсы, которые осуществляли не только частные и грузовые самолеты, но пассажирские лайнеры, пишет РБК.