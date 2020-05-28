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Коронавирус

Российские банки увеличили продажи золота

28.05.2020 13:12
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Российские банки увеличили продажи золота

Несмотря на коронавирус продажи золота в апреле превысили мартовские показатели.

Согласно данным Банка России, за апрель текущего года банки продали 4,6 тонны золотого запаса. Общие запасы российских банков снизились до 73,4 тонны. Причем продажа золота в апреле увеличилась на 15% по сравнению с мартом текущего года. Причем золото вывозилось из страны несмотря на проблемы с экспортом товаров. Для этой цели Минтранс использовал специальные рейсы, которые осуществляли не только частные и грузовые самолеты, но пассажирские лайнеры, пишет РБК.

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