Россияне продолжают снимать валюту с вкладов

По итогам первых четырех месяцев текущего года объем валютных вкладов уменьшился на $8,3 млрд.

Согласно данным Банка России, россияне продолжают массово снимать валюту с банковских вкладов. Так, на 1 мая общий объем валюты на счетах населения составил $88,2 млрд, сократившись за месяц на 1,2%. В апреле россияне забрали из банков $1,1 млрд. Тем не менее данный показатель не превышает объемов марта, когда граждане страны сняли с банковских депозитов порядка $5 млрд, пишет РБК.