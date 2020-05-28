Запад запретил просить помощь у России по коронавирусу

Западные политики ценят евро-атлантическое единство больше жизни и здоровья простых людей.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в условиях мировой пандемии коронавируса некоторые западные страны проводят "хищническую политику" страдающую "нехваткой гуманизма". Об этом политик написал в своей статье для китайской Global Times. Так, многим европейским странам, пострадавшим от коронавируса, запрещают просить медицинской и гуманитарной помощи у России, опасаясь геополитического влияния. Лавров обвинил западных лидеров в том, что они оценивают так называемую "солидарность евро-атлантического образца" выше, чем жизни десятков простых людей, пишет РИА Новости.

По данным Всемирной организации здравоохранения общее количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 5 488 825 человек, 349 095 человек скончались.