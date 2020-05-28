Россияне не верят в коронавирус
28.05.2020 10:14
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Более 32% россиян называют коронавирус выдумкой или считают, что власти слишком преувеличивают опасность инфекции.
- Специалисты дирекции по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) выяснили отношение россиян к коронавирусу. Так, 32,8% опрошенных назвали коронавирус выдумкой лиц, которые в этом заинтересованы, или считают опасность инфекции слишком преувеличенной. Из них 23,2% уверены, что никакой эпидемии коронавируса нет, а 9,6% считают, что власти преувеличивают опасность инфекции.
- Причем из тех, кто не верит в коронавирус, 43% продолжают ходить в гости к родственникам, 54% совершают прогулки, а 74,22% уверены, что в режиме ограничений нет никакой необходимости.
- При этом 56% всех участников опроса положительно оценивают снятие ограничений, 35,6% из них считают, что ограничения уже давно надо отменить, а 32,4% заявили, что в режиме ограничений не было необходимости, пишет РБК.
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