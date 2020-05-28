Россияне не верят в коронавирус

Более 32% россиян называют коронавирус выдумкой или считают, что власти слишком преувеличивают опасность инфекции.

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