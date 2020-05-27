Для МСП могут внедрить новый льготный налоговый режим

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что для соответствующих мер потребуются изменения в Налоговый кодекс РФ и основательный разговор с представителями Минфина.

В Минэкономразвития выступили с предложением: ввести промежуточный налоговый режим, которым будут пользоваться предприятия МСП. Как пояснил глава министерства во время встречи с представителями ЕР, бизнес готов развиваться, однако не готов к тому, чтобы производить выплаты по общим ставкам налогообложения.

«Для него шок перехода к общей системе налогообложения будет крайне серьезным», - приводит ТАСС слова Решетникова.

Он пояснил, что для реализации меры, о которой идет речь, необходимы будут изменения в НК РФ, а также «серьезная дискуссия» с Министерством финансов. Глава министерства также подчеркнул, что без такого шага в России не будет сформирован класс развивающихся компаний, обеспечивающих население занятостью, передовыми технологиями, а также высоким уровнем производительности труда.

Стоит и не забывать о том факте, что на компаниях МСП лежит основная тяжесть налогообложения, что особо актуально в сегодняшних условиях, когда нефтяная и прочие отрасли просели, отметил Решетников.