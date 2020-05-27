В Госдуме обозначили приоритеты при восстановлении экономики после пандемии

Председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что главными приоритетами в российской экономике после коронавирусной пандемии должны стать доходы россиян, а также рабочие места, которые необходимо не только сохранить, но и создать новые.

Главной темой «правительственного часа», который состоится сегодня в Госдуме, станет вопрос о поддержке компаний МСП в условиях коронавирусной пандемии. Заседание будет проходить при участии министра экономического развития Максима Решетникова.

В своем выступлении Вячеслав Володин планирует отметить, что речь будет идти о практических мерах, направленных на реализацию адресной помощи предприятиям из пострадавших отраслей, а также о планах, направленных на их восстановление. Председатель Госдумы напомнил, что до этого депутаты ГД при поддержке правительства приняли ряд законов соответствующего содержания для поддержки экономики, включая самозанятые категории граждан и компании МСП.

В планах – обсуждение ряда вопросов с министром. В частности, о том, сколько будет необходимо средств и времени для восстановления занятости граждан, их доходов и ситуации в пострадавших от пандемии отраслях.

«Доходы граждан, сохранение и создание рабочих мест должны стать приоритетами при восстановлении экономики», - цитирует РИА Новости Володина со ссылкой на пресс-службу ГД.

Напомним также, что на прошлой неделе парламентарии приняли закон, в котором речь идет о налоговых мерах поддержки россиян, бизнеса и НКО в условиях распространения коронавирусной инфекции. Речь также шла о налоговых каникулах на второй квартал 2020 года для компаний МСП.

Кроме этого, на минувшей неделе приняли закон, направленный на расширение полномочий российского правительства и дополнительных мерах поддержки бизнеса в сложившихся условиях.