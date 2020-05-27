Минздрав изменил подход к подсчету статистики по коронавирусу

Теперь в статистику не будут попадать инфицированные коронавирусом без жалоб.

В Минздраве представили новые рекомендации по подсчету статистики заболевания и смертности от коронавируса. Так, по новым правилам в статистику по коронавирусу не будут попадать инфицированные COVID-19, у которых нет симптомов заболевания. Они будут отнесены к носителям вируса и не будут учтены в общих данных по заболеваемости и смертности от коронавируса, пишет РБК.

Напоминаем, что общее количество инфицированных в России по последним данным составило 370680 человек, вылечилось 142208 пациентов, скончалось 3968 человек.