Минимальное пособие по безработице будет утроено

Минимальная выплата составит 4500 рублей

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу министра труда Антона Котякова о введении новых мер по поддержке безработных россиян. Так, глава государства поручил увеличить минимальное пособие по безработице до 4500 рублей и продлить выплаты до 1 августа. При этом к получателям максимальной выплаты отнесли и индивидуальных предпринимателей, пишет RT.