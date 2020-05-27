МЭР: экономическая активность в России достигла 79% от докризисных показателей
27.05.2020 16:42
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Специалисты МЭР прогнозируют снижения экономики в текущем году до 5%.
- Выступая перед депутатами Государственной думы РФ глава Министерства экономического развития Максим Решетников рассказал об экономической ситуации в России. Так, по его словам, экономическая активность в России достигла 79% от докризисных показателей. Экономический рост наблюдается с 12 мая, когда во многих регионах были ослаблены введенные ограничения.
- Также глава МЭР сообщил, что будет пересмотрен прогноз ведомства по росту ВВП России в 2021 году. В настоящее время специалисты МЭР ожидают восстановления экономики на 2,8% в следующем году, но этот прогноз не учитывает правительственных мер заложенных в общенациональном плане восстановления экономики. Поэтому, он подлежит корректировке, пишет ТАСС.
- Прогноз по экономическому росту России дали и специалисты международного рейтингового агентство Fitch. Как ранее сообщал Капитал страны, эксперты агентства прогнозируют падение ВВП России до 5% по итогам 2020 года, хотя месяц назад считали, что падение ВВП России в 2020 году составит только 3,3%.
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