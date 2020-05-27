Правила профилактики COVID-19 будут действовать до конца 2020 года
27.05.2020 16:03
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Все россияне должны будут соблюдать правила профилактики коронавируса, разработанные Роспотребнадзором.
Глава Роспотребнадзора утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавирусной инфекции в России. Действие правил распространяется на всех россиян и будет действовать до 1 января 2021 года. В частности меры по сдерживанию распространения коронавируса предполагают:
- мониторинг заболеваемости и продолжение тестирования населения на коронавирус;
- гигиеническое воспитание населения, то есть доведение до сведения россиян необходимости соблюдения социальной дистанции в 1,5–2 м и правил ношения масок и применения антисептиков;
- тщательный контроль за прибывающими в Россию с признаками ОРВИ, особенно из стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу и некоторые другие, пишет РБК.
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