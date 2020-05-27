Правила профилактики COVID-19 будут действовать до конца 2020 года

Все россияне должны будут соблюдать правила профилактики коронавируса, разработанные Роспотребнадзором.

Глава Роспотребнадзора утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавирусной инфекции в России. Действие правил распространяется на всех россиян и будет действовать до 1 января 2021 года. В частности меры по сдерживанию распространения коронавируса предполагают: