В Роспотребнадзоре заявили, что курильщики тяжелее переносят COVID-19

Как подчеркивают в ведомстве, тех, кто увлечен вредной привычкой, процесс заболевания коронавирусом протекает в более тяжелой форме.

Как поясняют представители Роспотребнадзора, из-за курения ухудшается работа легких, как следствие – организм курильщика намного сложнее противостоит респираторному заболеванию, которое вызывает COVID-19.

«Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот – при курении сигарет или употреблении других табачных изделий», - приводит РИА Новости сообщение.

В связи с чем в ведомстве обратились с призывом к россиянам: бережно относиться к своему здоровью и беречь его от тяжелых последствий курения, а также исполнять рекомендации, которые озвучивают медики относительно мер, которые предпринимаются в плане борьбы с инфекцией.

Ранее о том, что курение может привести к тяжелейшей форме коронавирусного заболевания и увеличивает шансы на летальный исход в результате болезни, заявляли представители ВОЗ.