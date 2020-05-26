В России увеличилась смертность трудоспособного населения

За первые три месяца 2020 года смертность трудоспособного населения превысила прошлогодний показатель за аналогичный период.

Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн сообщил о том, что в России увеличилась смертность среди трудоспособного населения. По его словам, за три месяца 2020 года смертность превысила показатель за аналогичный период прошлого года. Так, в 2019 году смертность за первые три месяца среди трудоспособного населения составила 36 584 человек, а вот с января по март 2020 года показатель увеличился до 37 346 человек. При этом больше всего смертность увеличилась в столице, достигнув в апреле 11 846 человек, по сравнению с чуть более 10 тыс. в апреле 2019 года, пишет Интерфакс.