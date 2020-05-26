ПФР повысит накопительные пенсии

Повышение составит 9,13% начиная с 1 августа текущего года.

Как сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России, принято решение повысить накопительные пенсии. Так, повышение составит 9,13% и будет произведено начиная с 1 августа 2020 года. Повышение коснется порядка 80 тыс. человек и осуществится сотрудниками Фонда автоматически. По данным пресс-службы, на повышение накопительных пенсий будет затрачено около 1,87 млрд рублей, пишет РИА Новости.