Мораторий на начисление пеней за услуги ЖКХ могут отменить

Минэнерго считает необходимым отменить мораторий с 31 мая.

Заместитель министра энергетики Юрий Маневич заявил, что мораторий на начисление пеней за услуги ЖКХ необходимо отменить. По его словам, в том случае, если мораторий продолжит действовать и граждане и управляющие компании не начнут платить пени, то электростанции потеряют порядка 600‒700 млрд рублей.

В Минэнерго считают, что отмена введенных правительством льгот должна произойти уже с 31 мая, но льготный период может быть продлен до 31 июля для тех граждан, кто находится в сложной ситуации, а также представителей малого и среднего бизнеса из пострадавших от коронавируса отраслей. Также, в ведомстве предлагают дать МСП выбрать наиболее приемлемый вариант погашения задолженности: уплатить всю сумму сразу или получить рассрочку и оплачивать задолженность равными долями в течение 3 месяцев, причем проценты за рассрочку установлены в размере ключевой ставки ЦБ плюс 2%, пишут Ведомости.