Мишустин просит не торопиться с поездками за границу

Так как коронавирус был ввезен в Россию из-за рубежа, правительство считает целесообразным отказаться от туристических поездок за границу.

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к россиянам с просьбой не торопиться с поездками за границу, а провести отпуск и летние месяцы в России. По его словам, хотя многие страны открывают границы, но эпидемиологическая ситуация в них непредсказуема, и ни одна страна не может дать 100% защиты от коронавирусной инфекции. Также премьер призвал не забывать, что коронавирус был ввезен в Россию из-за границы. И хотя в стране удалось справиться с распространением инфекции, она может снова вернуться из-за рубежа, пишет РИА Новости.