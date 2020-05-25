Россияне отказываются оформлять ипотеку

Количество выданных ипотечных кредитов в апреле сократилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Специалисты Объединенного кредитного бюро (ОКБ) провели исследование ипотечного рынка России. Выяснилось, что в апреле текущего год банки выдали ипотечных кредитов, в среднем, на 39% меньше чем в апреле прошлого года. Так, в апреле 2020 года банки выдали на ипотеку всего 184 млрд рублей. При этом на 33% сократилось и количество выданных в апреле ипотечных кредитов и по сравнению с мартом этого года.

Причем самыми "пострадавшими" регионами стали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Тюменская область и Краснодарский край. Эксперты считают, что россияне стали меньше брать ипотеки из-за кризиса, так как появилось опасение за будущее и решения о взятии на себя долгосрочных обязательств принимаются с большей осторожностью, пишут Известия.