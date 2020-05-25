В России поставлен рекорд по загрязнению воздуха

Эксперты заявляют, что увеличение показателя загрязнения воздуха произошло из-за увеличения количества замеров.

По данным исследования, проведенного специалистами аналитической службы аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza на основе данных Росгидромета, за первые три месяца в России увеличилась степень загрязнения воздуха. Причем увеличение составило 57% к первому кварталу прошлого года. Это рекордные показатели за всю пятилетнюю историю наблюдений, проводимых компанией.

Эксперты назвали и главные источники загрязнения воздуха. Это предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности. Причем больше всего от грязного воздуха страдают жители таких регионов, как Бурятия, Забайкалье и Красноярский край, пишет РБК.