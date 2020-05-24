Мишустин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Ожидается, что выделенные средства помогут компенсировать снизившиеся бюджетные доходы субъектов РФ в условиях экономических ограничений.

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 100 млрд рублей на поддержку 56 субъектов РФ из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале кабмина.

Точные суммы дотаций для каждого региона будут определяться с учетом первоочередных расходов. Ожидается, что данная мера поможет компенсировать снизившиеся бюджетные доходы субъектов РФ в условиях экономических ограничений, сообщает РИА Новости.