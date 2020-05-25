Заммэра рассказал о снятии ограничений в Москве

Заммэра столицы рассказал о том, когда можно ожидать возобновления работы компаний занятых в сфере непродовольственной торговли и сфере бытовых услуг.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о том, как будет проходить снятие ограничений в столице. По его словам, на следующем этапе отмены ограничений будет возобновлена работа тех предприятий, которые заняты в сфере непродовольственной торговли. Затем заработают компании, занятые в сфера бытовых услуг, той сферы в которой трудятся наибольшее количество представителей малого и среднего бизнеса и которая имеет очень серьезное влияние на создание комфортных условий проживания в столице, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что начиная с 25 мая в Москве будет возобновлена работа МФЦ и каршеринг, но все остальные ограничительные меры власти столицы продлили до 31 мая.