В ЛДПР предложили снизить возраст начисления 100% надбавки к пенсии

Депутаты рассмотрят законопроект о снижении возраста, при котором надбавка к социальной пенсии составляет 100% от ее размера.

Госдума рассмотрит проект закона о снижении возраста, с которого положена 100% надбавка к пенсии. Документ внесен в Думу членами ЛДПР. Так, в настоящее время, 100% надбавка к социальной пенсии положена тем пенсионерам, возраст которых превышает 80 лет. Авторы законопроекта предлагают снизить возраст, при котором государство будет доплачивать к социальной пенсии 100% ее размера, до 75 лет, пишет РИА Новости.