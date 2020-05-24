Экс-депутат Верховной рады: союз России и Украины непобедим

Анна Герман рассказала, что "Партия регионов", в которой она состояла, пыталась сделать так, чтобы "Украина стала мостом между Россией и Западом".

Экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире украинского телеканала NewsOne заявила, что Российскую Федерацию нельзя победить, когда с ней Украина. По ее словам, некоторые мировые политические силы пытались ослабить Москву, поэтому делали все для того, чтобы "оторвать" от нее Киев. Также Герман добавила, что "Партия регионов", в которой она состояла, выступала за дружеские отношения с Кремлем и пыталась сделать так, чтобы "Украина стала мостом между Россией и Западом", пишет РИА Новости.