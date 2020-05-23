Украина, США, Великобритания и Эстония отказались от участия в заседании СБ ООН по Крыму

Онлайн-встреча СБ ООН, посвященная ситуации в Крыму, состоялась 21 мая по "формуле Арриа".

Украинская делегация не приняла участие в организованной российской стороной онлайн-встречи Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Крыму. Кроме того представители Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Эстонии также проигнорировали данное заседание. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на официальный портал постпредства РФ при всемирной организации.

Напомним, что онлайн-встреча СБ ООН, посвященная ситуации на полуострове, состоялась 21 мая по так называемой "формуле Арриа", которая позволяет приглашать не только дипломатов из других стран, но и представителей неправительственных организаций. Уточняется, что в заседании приняли участие жители Крыма.