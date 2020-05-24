США: Калининград представляет угрозу для Европы

Вашингтон намерен усердно работать над новым договором о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Советник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью немецкой газете Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы". По его словам, российские власти якобы разместили в этом регионе большое количество ракет и современного оружия, которые угрожают странам Европы и Балтии. Также он добавил, что Россия, несмотря на договор по открытому небу, не позволяет западным государствам пролетать над Калининградом.

"Вся ситуация в Калининградской области является упущенным шансом для России и Европы, и это действительно прискорбно", - считает О'Брайен.

Советник президента США также заявил, что американская сторона продолжит следить за действиями Москвы. Помимо этого он заявил, что Вашингтон намерен усердно работать над новым договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). О'Брайен подчеркнул, что в данном вопросе важно, чтобы Белый дом и Кремль уважали друг друга и соблюдали достигнутые соглашения, пишет ТАСС.