Россия прокомментировала отказ Украины от участия в конференции ООН по Крыму
23.05.2020 21:20
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Представители Украины, США, Эстонии и Великобритании отказались участвовать в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
- Россия организовала заседание Совета безопасности ООН по Крыму, которое прошло по формуле Арриа. Однако Украина, Великобритания, США и Эстония отказались от участие в мероприятии.
- Формула Арриа предполагает, что на заседания, проходящие в форме консультаций, приглашают не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности. На прошедшем в четверг заседании выступили жители полуострова, пишет РИА Новости.
- Российская сторона прокомментировала отказ от участия в заседании вышеперечисленных стран. Так, сенатор Сергей Цеков назвал отказ от участия во встрече нежеланием знать настоящее положение вещей в Крыму. А сенатор Константин Косачев считает, что отказавшись от диалога представители нарушили существующие в ООН и Совбезе ООН договоренности по проведению подобных мероприятий. Об этом он заявил в беседе с НСН.
- Прокомментировали ситуацию и в Крыму. Так, глава Республики Сергей Аксенов заявил, что данное выступление жителей полуострова в Совбезе ООН является "знаковым моментом".
"Кто хотел услышать правду, тот ее услышал. Считаю, что это успех", - написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".
- А глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина считает, что украинским властям не нужна правда о жизни крымчан, они стремятся к получению финансовой и политической выгоды.
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