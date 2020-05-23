В России число инфицированных COVID-19 увеличилось на 9434 человек

В нашей стране общее количество заболевших достигло 335882 человек.

За минувшие 24 часа российские медики зарегистрировали 9434 новых случая заболевания коронавирусом. По данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, наибольшее количество инфицированных выявлено в Москве (3190 заразившихся), Подмосковье (846 заразившихся), Санкт-Петербурге (363 заразившихся) и Ростовской области (353 заразившихся).

Таким образом, на сегодняшний день в Российской Федерации общее количество заболевших достигло 335882 человек, выздоровело 107936, скончалось 3388.