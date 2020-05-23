В Московской области отменили пропускной режим

Глава Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что наличие цифровых пропусков необходимо для поездок в Москву.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 23 мая 2020 года в регионе отменен пропускной режим, введенный властями 15 апреля в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Также глава Подмосковья подчеркнул, что наличие цифровых пропусков необходимо для поездок в столицу. По словам Воробьева, жители области смогут посетить Москву по ранее выданным пропускам только до 27 мая, а для новых поездок, со вторника, придется оформлять новый электронный пропуск на сайте mos.ru, пишет "Известия".