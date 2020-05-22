Столичные власти опровергли информацию о недействительности подмосковных электронных пропусков

Цифровые пропуска для передвижения на общественном транспорте, оформленные в Подмосковье, будут действовать при передвижении по Москве до 26 мая включительно.

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

Об этом проинформировали в столичном департаменте информационных технологий (ДИТ), передает ТАСС.

Прежде в средствах массовой информации появились жалобы от жителей Московской области на невозможность использовать цифровой пропуск для передвижения по столице с 22 мая.

В ДИТ напомнили о том, что в соответствии с указом мэра столицы Сергея Собянина, с 27 мая для передвижения по Москве будут действительны лишь московские пропуска .

. В ведомстве заметили, что сведения о том, что оформленные в Московском регионе пропуска перестают действовать с 22 мая, не являются действительными.

Губернатор МО Андрей Воробьев на своей странице «ВКонтакте» сообщил о том, что с 23 мая цифровые пропуска для передвижения по Московской области будут отменены. Он также заметил, что, для того чтобы попасть в Москву, жители области могут воспользоваться прежде выданными пропусками до 27 мая, после этой даты на портале mos.ru придется оформить новый пропуск для поездки в мегаполис.

Напомним, что единая пропускная система была введена в действие в столице и Подмосковье с 15 апреля.