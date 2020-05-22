Российская компания Zala Aero разработала уникальный беспилотник

Аппарат передает видеозапись в HD-формате, позволяя оператору детально рассмотреть потоковое видео.

В пресс-службе компании ZALA Aero, специализирующейся на разработке БПЛА, которая входит в состав компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех", сообщили, что специалисты компании создали уникальный летательный аппарат.

Он может совершать вертикальные взлет и посадку, которые контролируются полностью автоматически, передает видеозапись в HD-формате, позволяя оператору детально рассмотреть потоковое видео, держится в воздухе около 2 часов, достигает скорости 110 км/ч, не нуждается в запуске с катапульты, а также может совершать взлет и посадку с любой поверхности.

Данная модель может быть использована при мониторинге и аэрофотосъемке труднодоступных мест и объектов. Аппарат уже успешно прошел и заводские и полевые испытания, пишет ТАСС.