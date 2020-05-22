Госдума утвердила закон об увеличении пособий на детей

С 1 июня будет увеличено пособие на детей до 1,5 лет для тех россиян, которые не работают.

Депутаты Госдумы утвердили проект закона о повышении пособия на детей до 1,5 лет для неработающих граждан. Так, согласно документу, начиная с 1 июня россияне имеющие детей до 1,5 лет, которые потеряли работу, будут получать повышенное пособие на каждого ребенка. Сумма пособия увеличивается до 6752 рублей на всех детей. В настоящее время пособие на первого ребенка составляет 1,5 тыс. рублей, а на второго, третьего и последующих - 3 тыс. рублей.

Также увеличивается и максимально возможный размер пособия по уходу за ребенком. Увеличение произойдет с 6 тыс. рублей до 13504 рублей.

Данные меры, по словам авторов законопроекта, который внесен в Думу "Единой Россией", помогут родителям или опекунам, оказавшимся в сложном положении из-за потери работы и временной нетрудоспособности.