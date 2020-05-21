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Коронавирус

Минтранс ответил на просьбу авиперевозчиков о рассадке в салоне

21.05.2020 17:32
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Минтранс ответил на просьбу авиперевозчиков о рассадке в салоне

Авиапревозчики России обратились к правительству с просьбой отменить норму по рассадке пассажиров в салоне во время коронавриуса, которая предполагает заполняемость самолета на 50%.

Глава Минтранса Евгений Дитрих ответил на обращение авиаперевозчиков. По его словам, в настоящее время и Минтранс и Роспотребнадзор пытаются выработать решения, которые будут как обеспечивать безопасность пассажиров, так и удовлетворять интересы перевозчиков. Он обвинил Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которая передала просьбу авиаперевозчиков, в отсутствии понимания всей сложности сложившейся в стране ситуации, а просьбу об отмене решения о рассадке пассажиров назвал неконструктивной, пишет РБК.

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