Минтранс ответил на просьбу авиперевозчиков о рассадке в салоне

Авиапревозчики России обратились к правительству с просьбой отменить норму по рассадке пассажиров в салоне во время коронавриуса, которая предполагает заполняемость самолета на 50%.

Глава Минтранса Евгений Дитрих ответил на обращение авиаперевозчиков. По его словам, в настоящее время и Минтранс и Роспотребнадзор пытаются выработать решения, которые будут как обеспечивать безопасность пассажиров, так и удовлетворять интересы перевозчиков. Он обвинил Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), которая передала просьбу авиаперевозчиков, в отсутствии понимания всей сложности сложившейся в стране ситуации, а просьбу об отмене решения о рассадке пассажиров назвал неконструктивной, пишет РБК.