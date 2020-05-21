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Коронавирус

Авиаперевозчики недовольны антивирусными рекомендациями Роспотребнадзора

21.05.2020 09:43
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Авиаперевозчики недовольны антивирусными рекомендациями Роспотребнадзора

Пока рекомендации Роспотребнадзора о совершении полетов во время эпидемии коронавируса носят рекомендательный характер, но в ближайшее время могут стать обязательными.

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась с просьбой к правительству о том, чтобы отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов пассажирских лайнеров во время эпидемии коронавируса. Так, Роспотребнадзор требует, чтобы заполнение салонов не превышало 50%. В АЭВТ отмечают, что данное решение приведет к удорожанию билетов и сокращению числа рейсов. В Ассоциации подчеркивают, что в аэропортах приняты все необходимые меры по защите пассажиров, а в самолетах работают системы вентиляции и кондиционирования, которые обновляют воздух в салоне один раз в три минуты, пишет Коммерсант.

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