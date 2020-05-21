Многодетные семьи могут освободить от налога на имущество

Планируется освобождение от налога на имущество, начисленного за 2019 год.

Многодетные семьи, в которых имеются трое или больше детей, предлагается освободить от налога на имущество, который начислен за прошлый год. С такой инициативой выступила первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. По ее словам, данная мера окажет дополнительную поддержку многодетным семьям, которые столкнулись с серьезными трудностями в условиях эпидемии. Инициативу рассмотрит специальная рабочая группа, созданная для ревизии законодательства страны в связи с эпидемией коронавируса, пишет ТАСС.