Совфед предлагает дать самоизоляции легальное определение

Вопросы самоизоляции граждан необходимо прописать в законодательстве, так как в будущем может понадобиться введение в стране данного режима.

Комитет верхней палаты по конституционному законодательству Совета Федерации выступил с инициативой прописать вопросы самоизоляции граждан в законодательстве. Так, первый зампред комитета Ирина Рукавишникова считает, что необходимо подготовить законодательство к будущим режимам самоизоляции, так как, по ее словам, никто не может быть застрахован от возникновения подобных ситуаций. Предполагается законодательно закрепить понятие самоизоляции, параметры введения режима ограничений на той или иной территории, а также определить полномочия региональных властей в условиях специального режима, пишет РИА Новости.