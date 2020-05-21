Продажи ювелирных украшений в России обрушились на 50-70%

В Минпромторге пояснили, что падение спроса произошло из-за смещения потребительского спроса к товарам первой необходимости на фоне пандемии.

Ситуация с коронавирусом в России привела к падению продаж ювелирных украшений: на 50-70%. В результате, как передает ТАСС со ссылкой на информацию Минпромторга, сократилось и производство изделий на 30-50%.

В министерстве поясняют, что основная причина падения связана со смещением потребительского спроса к товарам первой необходимости. Еще один важный момент – это рост стоимости сырья, из которого производятся ювелирные изделия, что имеет отношение к выросшему валютному курсу, из-за чего цена уже готовых украшений растет на 20%.

В результате, как сообщили в Минпромторге, было предложено рассмотреть вариант включения этой отрасли в список наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции.

Вместе с этим, как отмечают в министерстве, падение уровня продаж серьезно не повлияет на объемы продаж российских производителей драгметаллов за счет структуры их сбыта.