Продажи ювелирных украшений в России обрушились на 50-70%
В Минпромторге пояснили, что падение спроса произошло из-за смещения потребительского спроса к товарам первой необходимости на фоне пандемии.
Ситуация с коронавирусом в России привела к падению продаж ювелирных украшений: на 50-70%. В результате, как передает ТАСС со ссылкой на информацию Минпромторга, сократилось и производство изделий на 30-50%.
В министерстве поясняют, что основная причина падения связана со смещением потребительского спроса к товарам первой необходимости. Еще один важный момент – это рост стоимости сырья, из которого производятся ювелирные изделия, что имеет отношение к выросшему валютному курсу, из-за чего цена уже готовых украшений растет на 20%.
В результате, как сообщили в Минпромторге, было предложено рассмотреть вариант включения этой отрасли в список наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции.
Вместе с этим, как отмечают в министерстве, падение уровня продаж серьезно не повлияет на объемы продаж российских производителей драгметаллов за счет структуры их сбыта.
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а пенсионров инвалидов и школьников что нельзя вкючить в список наиболее постадавших..или в эти списки только богатенькие Буратины за большие взятки.. сорри ... дотации конкретным людям попасть могут.. кстати что удивительно ЧубайсНана почему то молчит.. наверное потому что возглавляют этот список.. ну сразу после председателя колхоза А. Лукашенко у которого Креветочный и Банановый отрасли очень сильно пострадали