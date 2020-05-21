Эксперты назвали перспективные сферы для удаленки

Наибольший рост числа вакансий для дистанционной работы ожидается в сфере торговли.

Эксперты ВНИИ труда рассказали, в каких сферах ожидается рост числа вакансий, предлагающих соискателю режим дистанционной работы. Так, наибольший рост ожидается в сфере торговли из-за увеличения онлайн продаж, специалисты оказывающие компаниям финансовые, страховые, государственные и консультационные услуги также будут переходить на дистанционную работу. А в связи с тем, что многие компании будут переводить сотрудников на удалекну, увеличится и количество специалистов, оказывающих помощь в организации работы на дому, пишет RT.